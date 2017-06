Ronaldo mist troostfinale Confederations Cup vanwege geboorte tweeling

"Ik ben blij dat ik van de bondscoach en de federatie vroeger naar huis mag. Nu kan ik eindelijk mijn kinderen voor het eerst ontmoeten", schrijft Ronaldo op Facebook.

De sterspeler van Real Madrid verloor gisteren met zijn land in de halve eindstrijd van Chili, dat zich in de beslissende strafschoppenserie de betere van de twee toonde.

"Het is jammer dat we met Portugal ons sportieve doel niet hebben kunnen bereiken", aldus Ronaldo. "Ik heb me de voorbije weken met hart en ziel ingezet voor de nationale ploeg. Ook al wist ik dat ondertussen mijn twee zoontjes geboren werden."

Het is nog niet bekend wie de moeder van de tweeling is. Het zijn niet de eerste kinderen voor Ronaldo. De 32-jarige aanvaller was al vader van zoon Cristiano Junior.

Duitsland-Mexico

Portugal strijdt zondag met de verliezer van de andere halve finale tussen Duitsland en Mexico om het brons. Die twee landen staan donderdagavond tegenover elkaar in Sint-Petersburg.

Ronaldo deed in alle vier de wedstrijden van Portugal in Rusland mee en vond daarin twee keer (tegen Rusland en Nieuw-Zeeland) het net.