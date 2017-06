Chileense doelman Bravo blijft bescheiden na heldenrol in penaltyserie

"Het geheim was dat we constant in onszelf bleven geloven en we er alles voor over hadden om te winnen. We hebben nu nog maar één wedstrijd te gaan", zei een opgetogen Bravo in de catacomben van de Kazan Arena, waar Chili na penalty's zegevierde tegen de Europees kampioen.

De afgelopen seizoen veelvuldig bekritiseerde sluitpost van Manchester City toonde zich daarin de gevierde man door alle drie de strafschoppen van Portugal te stoppen. Dat was volgens Bravo geen kwestie van geluk.

"Het is geen loterij. Je moet er veel tijd in stoppen en je tegenstanders goed bestuderen. We waren nogal moe op het einde, maar we hebben met onze hoofden en harten gespeeld."

De penaltyserie moest er aan te pas komen, omdat beide ploegen er in 120 minuten niet in slaagden om te scoren. Arturo Vidal, Charles Aranguiz en Alexis Sanchez vonden vanaf elf meter wel het net, terwijl Bravo een antwoord had op de pogingen van Ricardo Quaresma, João Moutinho en Nani.

"Ik wist wat ik moest doen", aldus Bravo. "Natuurlijk zijn we zeer blij dat we in staat waren om de kampioen van Europa te verslaan. Portugal had veel kansen om een doelpunt te maken. De wedstrijd was in balans. Beide teams hadden veel respect voor elkaar."

Kuitblessure

Bravo speelde pas zijn tweede duel in Rusland, nadat hij de eerste twee groepswedstrijden moest missen vanwege een kuitblessure. De 34-jarige routinier gaf toe dat hij daar nog niet helemaal hersteld van is.

"Ik voel me zoals altijd. Ik ben een zeer evenwichtig persoon. Ik was geblesseerd en speelde niet in mijn eigen tempo. Ik blijf echter altijd rustig. Dit was een speciale wedstrijd voor ons. We hadden een finaleplaats voor het oprapen. We zijn verheugd dat dat is gelukt. We hebben een succesvolle cyclus afgemaakt."