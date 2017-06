Chili verslaat Portugal na penalty's en bereikt finale Confederations Cup

Ricardo Quaresma, João Moutinho en Nani misten namens Portugal, dat daardoor geen enkele strafschop verzilverde. Tot drie keer toe hield doelman Bravo de bal uit de hoek.

Arturo Vidal, Charles Aranguiz en Alexis Sanchez schoten hun penalty raak namens Chili: 3-0. Op het EK van vorig jaar bereikte Portugal nog de halve eindstrijd door een strafschoppenserie te winnen van Polen.

Portugal, de uiteindelijke winnaar van dat toernooi in Frankrijk, bereikte op de Confederations Cup de halve eindstrijd als winnaar van groep A. Chili, winnaar van de Copa America, eindigde in groep B als tweede achter Duitsland.

De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Mexico en wordt donderdagavond gespeeld. De finale staat zondag om 20.00 uur op het programma. Eerder die dag (14.00 uur) wordt de wedstrijd om plek drie gespeeld.

Keepers

Zowel Portugal als Chili kreeg in de beginfase al direct een goede kans om de score te openen in de Kazan Arena. Doelmannen Rui Patricio (Portugal) en Bravo (Chili) voorkwamen met knappe reddingen twee vroege doelpunten.

Na rust was Chili het dichtst bij de openingstreffer na een hoogstandje van Eduardo Vargas. De omhaal van de aanvaller werd echter gekeerd door Patricio.

Bij Portugal waren de meeste ogen gericht op Cristiano Ronaldo, maar ook de aanvaller van Real Madrid slaagde er niet in om het verschil te maken.

Extra wissel

Aangezien beide ploegen in de reguliere speeltijd niet tot scoren kwamen, moest er een verlenging aan te pas komen om een beslissing in de wedstrijd te brengen. Voor het eerst in de historie hadden beide ploegen recht op een extra wissel.

De Portugese bondscoach Fernando Santos maakte daar gebruik van door Moutinho na 103 minuten in het veld te brengen voor André Silva. In de tweede helft van de verlenging voerde ook Chili een vierde wissel door: Francisco Silva kwam het veld in voor Pablo Hernandez.

De beste kansen in de extra tijd waren voor Chili. In de eerste helft van de verlenging was Sanchez al dicht bij de 1-0. Vlak voor tijd kwam Portugal heel goed weg nadat zowel Vidal (paal) als Martin Rodriguez (lat) het houtwerk raakte.

In de beslissende strafschoppenserie trok Chili alsnog aan het langste eind. Bravo stopte alle Portugese strafschoppen en hielp zijn land zo aan een finaleplek.