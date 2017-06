Pelle Clement (21) verruilt Ajax voor Reading van Stam

Clement stond nog een jaar onder contract bij Ajax, maar had geen uitzicht op een basisplaats. De jeugdinternational speelde in oktober zijn eerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht. Als invaller scoorde hij twee keer in het KNVB-bekerduel met Kozakken Boys (1-6 winst).

Daarna speelde Clement nog drie officiële wedstrijden voor Ajax waarin hij één keer doel trof. Voor Jong Ajax kwam Clement tot 54 officiële wedstrijden en zes treffers.

Reading speelt komend seizoen in het Championship, het tweede niveau van Engeland. De formatie van Stam liep aan het einde van afgelopen seizoen promotie naar de Premier League mis door de beslissende play-off van Huddersfield Town na strafschoppen te verliezen.

Technisch

Stam is in zijn nopjes met de komst van Clement. "Hij moet hier natuurlijk wennen aan ons spel, maar het is een jonge, veelbelovende speler met een goede persoonlijkheid", aldus de Nederlandse coach. "Clement is snel, technisch en zijn uithoudingsvermogen is goed. Ik ben blij dat ik komend seizoen de beschikking over hem heb."

Clement is voor Reading de eerste versterking van deze zomerse transferperiode en tevens de derde Nederlander bij de club. Ook Roy Beerens en Joey van den Berg staan onder contract bij Reading.