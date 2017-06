Fischer verlaat Middlesbrough en tekent voor vier jaar bij Mainz

Fischer speelde slechts één jaar voor Middlesbrough, dat hem vorige zomer overnam van Ajax. De 23-jarige Deen kwam afgelopen seizoen tot dertien competitiewedstrijden voor 'Boro', waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League.

Gedurende zijn periode in de hoofdmacht van Ajax (2012-2016) kwam Fischer nog tot 79 competitieduels. Daarvoor speelde de vijftienvoudig international van Denemarken in de jeugd van Lyseng IF, Aarhus GF en FC Midtjylland.

"Mainz is de juiste club voor mij om het plezier in voetbal te hervinden", aldus Fischer op de website van Mainz. "Dit is een mooie club met een mooi stadion. Ik wil snel topfit worden en mijn kwaliteiten als aanvaller laten zien."

Mainz eindigde afgelopen seizoen als vijftiende in de Bundesliga.