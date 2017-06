NEC stelt Van Schaik aan als algemeen directeur

Van Schaik is nu nog directeur bij FC Utrecht, maar vertrekt daar per 1 juli omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De 50-jarige bestuurder heeft een contract voor onbepaalde tijd getekend in Nijmegen en begint op 1 augustus aan zijn nieuwe baan.

Samen met technisch directeur Remco Oversier gaat Van Schaik de directie vormen bij de vorig seizoen gedegradeerde NEC. "Ik wil mijn ervaring van zes jaar FC Utrecht meenemen om deze in te zetten voor NEC, de stad Nijmegen en de regio", aldus Van Schaik op de site van de club.

"Dit is een grote club met een enorme historie en veel potentie. Mijn voorganger Bart van Ingen heeft de organisatie neergezet. We gaan het bestaande fundament verstevigen zodat we straks weer een stabiele eredivisieclub kunnen worden die herkenbaar is voor iedereen, waar de supporters en de regio trots op kunnen zijn."

NEC hoopt snel een nieuwe hoofdtrainer te kunnen aanstellen. Jack de Gier, nu trainer van Almere City FC, is voor die positie de belangrijkste kandidaat.