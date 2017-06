Spanje en Duitsland plaatsen zich voor finale EK onder-21

Bij Spanje-Italië was Saul Ñiguez van Atletico Madrid de grote man door tijdens de 3-1 zege alle Spaanse treffers voor zijn rekening te nemen. Na de 1-0 maakte Federico Bernardeschi nog gelijk namens Italië.

Alle doelpunten vielen na rust. Vlak voor de gelijkmaker van Bernardeschi moesten de Italianen verder met een man minder doordat Roberto Gagliardini zijn tweede gele kaart kreeg.

Eerder op de avond plaatste Duitsland zich voor de finale. In de halve finale tegen Engeland was de stand na 120 minuten 2-2. De Duitsers kwamen op voorsprong door Davie Selke, maar Demarai Gray en Tammy Abraham brachten Engeland aan de leiding.

Twintig minuten voor tijd tekende Felix Platte voor de gelijkmaker. In de strafschoppenserie won Duitsland uiteindelijk met 4-3. Bij Engeland speelde onder anderen voormalig Vitesse-middenvelder Lewis Baker mee.

Spanje won het EK onder-21 in 2011 en 2013. Duitsland was in 2009 de beste van Europa. Vorig jaar was Zweden in de finale te sterk voor Portugal.