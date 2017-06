FIFA publiceert geheim rapport over WK-bids 2018 en 2022

De publicatie volgt op berichtgeving van Bild. De Duitse krant bracht maandag naar buiten dat het een kopie van het 430 pagina's tellende rapport uit 2014 in handen heeft. De Duitse krant kondigde aan de komende tijd met diverse onthullingen uit het rapport te komen, al zouden er geen harde bewijzen in staan.

Met het naar buiten brengen van het rapport is de FIFA Bild nu voor. Volgens de bond is het geheime rapport op illegale wijze in handen gekomen van de krant.

Het rapport van de Amerikaanse jurist Michael Garcia lag bijna drie jaar achter slot en grendel op het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. Wel publiceerde de bond in de tussentijd een samenvatting van het onderzoek. Het boekwerk bevat bewijzen voor corruptie bij het toewijzingsproces voor de toernooien in Rusland en Qatar.

Uit het dinsdag online gezette rapport blijkt ook dat er geen onthullingen zijn rond het bid dat Nederland en België gezamenlijk voerden om het WK van 2018, dat uiteindelijk werd toegewezen aan Rusland, binnen te halen.

Blatter

Garcia leverde in september 2014 zijn rapport in bij de FIFA. Het uitvoerend comité onder leiding van toenmalig preses Sepp Blatter wilde de resultaten om juridische redenen niet openbaar maken en kwam alleen met de samenvatting naar buiten.

De FIFA zag in het onderzoeksrapport geen aanleiding om de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 over te doen. Garcia kon zich niet vinden in de conclusies die de FIFA op basis van zijn rapport trok en legde zijn functie als hoofdonderzoeker van de bond in december 2014 neer.

Onder grote druk van buitenaf besloot de FIFA enkele dagen later alsnog groen licht te geven voor publicatie, maar wel pas als het onderzoek naar een aantal verdachte personen zou zijn afgerond.