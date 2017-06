Karsdorp verruilt Feyenoord definitief voor AS Roma

De 22-jarige Karsdorp tekent tot medio 2022 bij de Italiaanse topclub, die 14 miljoen euro betaalt aan Feyenoord. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 19 miljoen euro.

Met die transfersom is Karsdorp een van de duurste spelers in de historie van Feyenoord. Liverpool betaalde in 2006 18 miljoen euro voor Dirk Kuijt en Jordy Clasie vertrok twee jaar geleden naar Southampton voor 15 miljoen euro.

De transfer van Karsdorp komt niet als een verrassing. Hij was afgelopen week al in Rome om een indruk te krijgen van zijn toekomstige werkgever en hoefde dinsdag alleen nog medisch gekeurd te worden.

Als opvolger van de drievoudig Oranje-international heeft Feyenoord Kevin Diks op het oog. De 20-jarige rechtsback is eigendom van Fiorentina, dat hem afgelopen half jaar uitleende aan Vitesse.

Champions League

AS Roma werd afgelopen seizoen tweede in de Serie A en speelt daardoor komend seizoen net als Feyenoord in de groepsfase van de Champions League.

Karsdorp wordt bij de 'Giallorossi' ploeggenoot van Kevin Strootman en oud-PSV'er Hector Moreno. De Mexicaan kwam eerder deze maand voor zes miljoen euro over uit Eindhoven.

De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco bereidt zich volgende maand in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Tijdens de oefencampagne speelt Roma vriendschappelijk tegen Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur en Juventus.