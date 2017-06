Lex Immers om 'familiaire redenen' per direct weg bij Club Brugge

"Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge. Ik voelde me vanaf moment één thuis in deze warme club", zegt Immers, die desondanks weer in Nederland wil gaan spelen, op de website van Brugge.

"Omwille van familiaire redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor de voorbije maanden en wens hen alle succes toe voor het komende seizoen."

Immers' zijn contract, dat nog tot medio 2018 doorliep, is per direct ontbonden. Hij kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Zijn vroegere club ADO Den Haag onderzoekt de mogelijkheden om Immers terug te halen. "Hij is natuurlijk een speler die bij ons past’’, zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As tegen het AD.

Carrière

De 31-jarige middenvelder speelde pas een half jaar bij de Belgische topclub. Hij kwam afgelopen winter transfervrij over van Cardiff City. In tien competitiewedstrijden, waarvan zeven als invaller, maakte Immers één treffer voor Brugge.

Immers begon zijn carrière bij ADO, dat hij in 2012 voor Feyenoord verruilde. Vier jaar later maakte de aanvallende middenvelder de overstap naar Cardiff.

Met Brugge eindigde Immers afgelopen seizoen achter Anderlecht op de tweede plek in de Jupiler Pro League. Met Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Ruud Vormer heeft de club nog drie Nederlanders onder contract staan.