Mendes da Silva legt aanbieding Sparta naast zich neer

Sparta zegt op de website van de club het besluit van Mendes da Silva te accepteren, maar betreurt het wel. De Rotterdamse club hoopt de zevenvoudig international van Oranje in een andere functie te behouden.

"Mijn rentree bij Sparta in de Eredivisie was geweldig", zegt de geboren Rotterdammer. "De supporters waren mij nog niet vergeten en ik was hen ook niet vergeten."

Mendes da Silva, die in augustus 35 jaar wordt, houdt nog in het midden of hij zijn carrière beëindigt of nog op een andere club hoopt. "Dat we uiteindelijk het seizoen afsloten met directe handhaving was een mooi slot van mijn tijd als speler van Sparta. Ik bedank vanaf deze plaats nogmaals graag de staf, medewerkers en uiteraard de supporters."

Negen duels

De routinier speelde afgelopen seizoen slechts negen duels voor Sparta, waarvan twee als invaller. Hij begon zijn carrière bij Sparta en vertrok in 2003 naar Ajax, waar hij geen enkel duel speelde.

Via NAC Breda en AZ belandde de middenvelder in het buitenland bij Red Bull Salzburg en Panathinaikos. Bij die Griekse club fungeerde hij tijdelijk als assistent-trainer.