'Feyenoord akkoord met AS Roma over transfer Karsdorp voor 17 miljoen'

Volgens Voetbal International arriveerde een delegatie van AS Roma zondag in Nederland en werd maandag een akkoord bereikt met Feyenoord over de transfersom. Dinsdag om 6.55 uur is Karsdorp op het vliegtuig naar de Italiaanse hoofdstad gestapt. Om 9.10 uur landt hij in Rome, waar hij dinsdag meteen medisch gekeurd zal worden.

Met 17 miljoen euro wordt Karsdorp de op één na duurste speler ooit van Feyenoord. Alleen voor Dirk Kuijt ontving de Rotterdamse club iets meer. Liverpool betaalde in 2006 18 miljoen euro voor de aanvaller. Jordy Clasie staat derde op de lijst van recordstransfers van Feyenoord. Southampton betaalde in 2015 15 miljoen euro voor de middenvelder.

De 22-jarige Karsdorp was afgelopen week al in Rome om een indruk te krijgen van zijn toekomstige werkgever. De drievoudig international van Oranje had in Rotterdam nog een contract tot medio 2021.

Karsdorp werd in 2009 opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in augustus 2014 zijn debuut in het eerste elftal. De verdediger uit Schoonhoven speelde 79 competitieduels en scoorde daarin eenmaal. Met Feyenoord won hij vorig jaar de KNVB-beker en dit seizoen het landskampioenschap.

In oktober vorig jaar debuteerde Karsdorp onder toenmalig bondscoach Danny Blind in Oranje tegen Wit-Rusland (4-1 zege). Later speelde hij ook mee tegen Frankrijk (0-1 nederlaag) en Bulgarije (2-0 verlies).

Kampioensteam

Karsdorp is na Eljero Elia de tweede speler uit het kampioensteam van Feyenoord die verkocht wordt. Eerder vertrok Eljero Elia voor zo'n 1,5 miljoen euro naar het Turkse Basaksehir. Aanvoerder Dirk Kuijt beëindigde na de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo op 36-jarige leeftijd zijn loopbaan. Vleugelspeler Steven Berghuis keert na een verhuurperiode terug naar Watford, al hoopt Feyenoord de aanvaller nog te behouden.

Feyenoord versterkte zich deze zomer voorals nog alleen met Jean-Paul Boëtius. De aanvaller keert na twee jaar terug van FC Basel. Als opvolger van Karsdorp zou Feyenoord Kevin Diks op het oog hebben. De 20-jarige rechtsback is eigendom van Fiorentina, dat hem afgelopen half jaar uitleende aan Vitesse.

Champions League

AS Roma werd afgelopen seizoen tweede in de Serie A en speelt daardoor komend seizoen net als Feyenoord in de groepsfase van de Champions League. Karsdorp wordt bij de 'Giallorossi' ploeggenoot van Kevin Strootman en oud-PSV'er Hector Moreno. De Mexicaan kwam eerder deze maand voor 6 miljoen over uit Eindhoven.

De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco bereidt zich volgende maand in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Tijdens het oefentournee speelt Roma vriendschappelijk tegen Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur en Juventus.