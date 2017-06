Olympique Lyon legt Bertrand Traoré voor vijf jaar vast

De formatie uit de Franse Ligue 1 betaalt 10 miljoen euro voor de speler uit Burkina Faso. Ook bedong Chelsea dat het bij een volgende verkoop 15 procent van de opbrengsten krijgt.

Bij Olympique Lyon wordt Traoré, die een contract voor vijf jaar met de club is overeengekomen, een concurrent van Memphis Depay. Die oud-PSV'er komt sinds de winterstop voor de Franse ploeg uit.

Traoré speelde afgelopen seizoen in de Europa League nog met Ajax tegen Olympique Lyon. Hij scoorde toen twee keer in het met 4-1 gewonnen thuisduel in de halve finales.

Voor Ajax was de spits in 24 Eredivisieduels goed voor negen doelpunten. Eerder kwam Traoré anderhalf jaar op huurbasis uit voor Vitesse. Voor Chelsea kwam hij tot tien duels en twee doelpunten.

Veelzijdigheid

Trainer Bruno Genesio is met name gecharmeerd van de veelzijdigheid van de Burkinees. "Hij kan zowel op beide flanken als in het centrum spelen."

Traoré noemt Lyon op de website van de club "indrukwekkend". "Het is een eer om hier te komen spelen. Toen ik hier met Ajax in actie kwam, sprak de sfeer en de filosofie van de club me al aan. Daar speelden we op een zelfde manier, dus ik denk dat ik me snel aanpas."

Traoré meldt zich pas medio juli bij zijn nieuwe club. De aanvaller geniet eerst nog van een vakantie.