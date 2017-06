De Boer wil met nieuwe club Crystal Palace dominant en attractief spelen

"Ik heb mijn eigen stijl. Ik wil dominant en attractief spelen. Maar alleen als het kan. Het moet niet naïef zijn", aldus De Boer maandagmiddag bij zijn presentatie op Selhurst Park

De Nederlander heeft voor drie jaar getekend bij de club die afgelopen seizoen veertiende werd in de Premier League. De 112-voudig international heeft goede hoop dat hij komend seizoen hoger kan eindigen met de 'Eagles'.

"Crystal Palace is een club die in de komende jaren verder kan groeien. Er is geld, al is dat bij elke Premier League-club aanwezig en dus is de uitdaging om de juiste dingen te doen met dat geld. Het doel is in eerste instantie om uit te groeien tot een solide Premier League-club. Ik wil met Palace niet vechten tegen degradatie."

Van Gaal

De aanstelling van De Boer komt niet als een verrassing. Vorige week lekte al uit dat voormalig verdediger dicht bij een akkoord was met Crystal Palace, waar hij de opvolger is van Sam Allardyce die in mei op 62-jarige leeftijd met pensioen ging. "Het was het slechtst bewaarde geheim ter wereld", grapte voorzitter Steve Parish op de persconferentie waar de aanstelling van De Boer werd bevestigd.

De Boer onderhandelde enkele dagen met de club en had meteen een goed gevoel. "Werken in de Premier League is een prachtige uitdaging. Ik ben daarom heel blij en trots om hier te staan", zei De Boer, die niet specifiek sprak met andere trainers over werken in de Premier League. Eerder dit jaar had hij wel een onderhoud met voormalig Manchester United-trainer Louis van Gaal.

"Dat is alweer even geleden. Het was een informeel gesprek over hoe het was om in Engeland trainer te zijn. Hij gaf wat tips, maar die blijven tussen ons. Ik heb trouwens vaker contact met Van Gaal. Hij was ook een van de eersten die me feliciteerden met deze nieuwe baan."

Koeman

Palace wordt de derde club van 47-jarige De Boer als hoofdtrainer, nadat hij van eind 2010 tot medio 2016 de leiding had bij Ajax en vorig seizoen drie maanden Internazionale trainde. De afgelopen jaren werd hij vaker aan Engelse clubs gelinkt, onder meer Everton, maar de 'Toffees' kozen toen voor Ronald Koeman.

"Everton was redelijk serieus. Koeman was hun eerste keuze, maar als hij niet wilde dan was ik achter hem nummer twee of drie. Dat weet ik niet precies. Ik ben blij dat ik nu alsnog in Engeland aan de slag mag gaan. Het is de beste competitie ter wereld."

Evenals tijdens zijn laatste seizoen in Amsterdam en zijn korte periode in Milaan wordt Orlando Trustfull zijn assistent bij Crystal Palace. De Boer benadrukt dat hij de Londense club niet als tussenstap ziet naar een grotere club. "Ik heb hier niet voor niets voor drie jaar getekend. Als het goed gaat dan werk ik hier drie jaar en daar heb ik alle vertrouwen in."

Talent

De Boer heeft nog zes weken de tijd om zijn ploeg te versterken voor het nieuwe seizoen. "Maar ik wil eerst kennismaken met de spelers die er al zijn. Daarna zien wel verder", aldus De Boer, die het bovendien belangrijk vindt dat jong talent de kans krijgt op Selhurst Park.

Het verleden van De Boer bij Ajax, en de talenten die in Amsterdam onder hem doorbraken, waren voor Crystal Palace zelfs een belangrijk argument om voor de Nederlander te kiezen. "We zijn een club waar de jeugd altijd een belangrijke rol heeft gespeeld", zei voorzitter Parish. "De Boer heeft bewezen dat hij talent een kans durft te geven. Maar het belangrijkste is voor hem een overwinning."

De eerste Premier League-wedstrijd van De Boer met de 'Eagles' is in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 augustus. De ploeg speelt dat thuis tegen Huddersfield Town.

Bekijk het programma van het komende Premier League-seizoen