Feyenoord-aanwinst Boëtius heeft geen spijt van buitenlands avontuur

De inmiddels 23-jarige aanvaller tekende in de zomer van 2015 een contract bij FC Basel, maar hij wist zich in Zwitserland niet op te werken tot basisspeler. Afgelopen seizoen werd hij een halfjaar verhuurd aan KRC Genk.

"Ik ging hier weg met de hoop om me te verder te ontwikkelen en nieuwe stappen te zetten. Dat is niet geworden wat ik gehoopt had", zegt Boëtius maandag bij de ondertekening van zijn contract tot medio 2020 op de site van Feyenoord.

"Dat is teleurstellend, maar ik heb er geen spijt van. Ik ben een ervaring rijker en meer volwassen geworden." Boëtius verheugt zich erop om met de landskampioen komend seizoen weer mee te doen om de prijzen.

"Hier gaan we eerst voor de Johan Cruijff Schaal spelen, daarna wacht ons de competitie, de KNVB-beker en de Champions League. Dat is een heel mooi vooruitzicht", aldus de eenmalig Oranje-international.

Elia

Boëtius geldt bij Feyenoord als de opvogler van Eljero Elia. De 30-jarige buitenspeler verruilde de Rotterdamse club onlangs voor het Turkse Istanbul Basaksehir.

Technisch directeur Martin van Geel heeft er vertrouwen in dat Boëtius hetzelfde kan brengen als Elia. "Jean-Paul is een kind van de club, weet wat er hier gevraagd wordt en welke druk er bij Feyenoord is om te presteren. We hopen dat we met elkaar heel mooie jaren tegemoet gaan", zegt de bestuurder.

In zijn tijd bij FC Basel, waar hij nog een contract tot medio 2019 had, kwam Boëtius niet verder dan veertien competitieduels en drie treffers. Het afgelopen half jaar speelde hij 23 officiële wedstrijden voor Genk. Daarin maakte hij vijf doelpunten.