FC Utrecht versterkt zich met transfervrije doelman Marsman

De 26-jarige Marsman, die bij Twente de jeugdopleiding doorliep en sinds zijn debuut in oktober 2011 tot 117 officiële wedstrijden kwam, beschikt in zijn contract over een optie op een extra seizoen in Utrecht.

"Nick brengt veel ervaring naar FC Utrecht. Samen hebben wij een succesvol verleden. Als jeugdspeler won hij met zijn elftallen al titels en met Go Ahead Eagles zijn wij gepromoveerd naar de Eredivisie", is FC Utrecht-trainer Erik ten Hag content.

"Qua leeftijd vertegenwoordigt hij de middengroep. Dit past uitstekend in onze selectie. Hij heeft de individuele kwaliteiten die van meerwaarde zijn en straalt met zijn voorkomen en lengte rust en gezag uit. Met de komst van Nick hebben wij een sterk keepersbestand voor komend seizoen."

Marsman moet komend seizoen met de Deen David Jensen strijden om een plek onder de lat bij FC Utrecht. Robbin Ruiter, de andere doelman in de selectie van coach Ten Hag, verlaat de club hoogstwaarschijnlijk.

Zesde aanwinst

Marsman is al de zesde aanwinst van FC Utrecht. Eerder werden Chris David (Go Ahead Eagles), Bilal Ould-Chikh (clubloos), Simon Makienok (Palermo), Cyriel Dessers (NAC Breda) en Sander van de Streek (SC Cambuur) vastgelegd.

FC Utrecht werd afgelopen seizoen vierde in de Eredivisie en dwong via de play-offs een plek in de tweede voorronde van de Europa League af. Daarin is Valletta FC uit Malta of SS Folgore uit San Marino de tegenstander.