Younes met Duitsland naar halve finale, Chili verder na gelijkspel

De Chilenen speelden in Moskou met 1-1 gelijk tegen Australië, waardoor de ploeg van bondscoach Juan Antonio Pizzi als tweede eindigde in groep B.

Woensdag speelt Chili in de halve eindstrijd in Kazan tegen Portugal, dat eerste werd in groep A. Duitsland strijdt een dag later in Sochi in de andere halve eindstrijd tegen Mexico om een plek in de finale, die zondag gespeeld wordt in St. Petersburg.

Van de vier halvefinalisten is Mexico het enige land dat de Confederations Cup een keer gewonnen heeft. De Mexicanen wonnen in 1999 in eigen land de vierde editie van het toernooi. De laatste drie keer (2005, 2009 en 2013) ging de titel naar Brazilië, dat dit keer niet deelneemt.

Duitsland-Kameroen

Halverwege was de stand bij Duitsland-Kameroen nog 0-0. Er viel in de eerste helft dan ook weinig te beleven in het Fisht Stadium in Sochi. Alleen Emre Can kreeg een aardige schietkans, maar de poging van de Duitser ging naast.

In de tweede helft gebeurde er wel veel. Drie minuten na de hervatting opende Kerem Demirbay de score voor de Duitsers. Na een fraaie hakbal van captain Julian Draxler schoot de middenvelder van Hoffenheim hard binnen en dat was zijn eerste interlandgoal.

Terwijl Duitsland de veel betere ploeg bleef, moest Kameroen na 64 minuten ook nog eens met een man minder verder, al duurde het lang voordat de rode kaart aan de jusite speler gegeven was.

Eerst gaf de Colombiaanse scheidsrechter Wilmar Roldan geel aan Sébastien Siani, maar het was Ernest Mabouka die de overtreding gemaakt had. De scheidsrechter vroeg vervolgens de videoscheidsrechter om raad en die bepaalde dat het niet geel moest zijn, maar rood, al was nog altijd niet de goede speler bestraft. Het duurde nog even, maar toen kreeg Mabouka alsnog rood en werd de kaart voor Siani ingetrokken.

Aboubakar

Met elf tegen tien kon Duitsland zorgeloos op zoek naar meer doelpunten en die kwamen ook. Timo Werner kopte 24 minuten voor tijd vallend raak. Vrijwel uit het niets was maakte Vincent Aboubakar de aansluitingstreffer voor Kameroen, maar spannend werd het niet.

Joachim Löw, die zijn honderdste zege boekte in 150 interlands als bondscoach van Duitsland, bracht tien minuten voor tijd Younes binnen de lijnen. Het waren de eerste minuten van het toernooi voor de Ajacied en daarin liet hij zich gelden.

De 23-jarige vleugelspeler dwong twee goede kansen af, maar eerst vond hij Fabrice Ondoa op zijn weg en daarna schoot hij naast. Werner vond nog wel een keer het net. De 20-jarige spits van RB Leipzig werkte een lage voorzet binnen en bepaalde zo de eindstand op 3-1.

Chili-Australië

Chili wist voorafgaand aan de wedstrijd tegen Australië al dat een gelijkspel en zelfs een kleine nederlaag zou volstaan voor een plek in de halve finale, maar het werd nog wel spannend in de Otkrytie Arena in Moskou. James Troisi gaf de 'Socceroos' even hoop op een stunt door kort voor rust met een subtiel lobje doelman Claudio Bravo te kloppen (0-1).

Bij een zege met minimaal twee doelpunten verschil had Australië de laatste vier bereikt, maar Martin Rodriguez nam die hoop weg door halverwege de tweede helft de gelijkmaker binnen te tikken na doorkoppen van Eduardo Vargas.

Het bleek de genadeklap voor Australië, dat met een punt uit drie wedstrijden afscheid neemt van de Confederations Cup.