'FIFA doet onderzoek naar dopinggebruik Russische voetballers'

Bij tenminste 34 Russische voetballers zouden onregelmatigheden zijn aangetroffen bij urinetesten. Onder hen de volledige selectie van het WK 2014 in Brazilië. Op dat toernooi werd Rusland in de groepsfase uitgeschakeld.

De 23 spelers uit die selectie, en nog elf andere voetballers uit Rusland, zouden voorkomen op de lijst van duizend atleten van Richard McLaren.

De onderzoeker schreef vorig jaar in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerde doping.

Het dopinggebruik zou tussen 2011 en 2015 hebben plaatsgevonden. Het is nog onduidelijk wat de vervolgstappen zijn. "We onderzoeken de aantijgingen", laat een FIFA-woordvoerder weten aan de krant. De wereldvoetbalbond wil niet inhoudelijk reageren op het bericht, maar heeft wel bevestigd dat er een dopingonderzoek loopt naar voetballers in Rusland.

WADA

Daily Mail zegt documenten van dopingautoriteit WADA te hebben ingezien. Daarin zouden Russische officials, die het dopinggebruik in die periode mogelijk faciliteerden, geschrokken hebben gereageerd.

Al langere tijd staat de Russische sportwereld in een kwaad daglicht door dopingschandalen. Vorig jaar werden in totaal 111 Russische atleten geweerd van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Confederations Cup

Vijf spelers van de WK-selectie van 2014 maken nu deel uit van het Russische team dat meedeed aan de Confederations Cup.

Rusland werd zaterdag uitgeschakeld na een nederlaag tegen Mexico (2-1). De Russen organiseren volgend jaar het WK.

Volgens Vitali Moetko, minister van Sport in Rusland, is het verhaal niet waar. ''In het voetbal is nooit doping gebruikt en dat zal ook nooit gebeuren'', zei hij. ''Besteed er geen aandacht aan. De Britse media zijn sinds 2010 negatief over ons. Ze schrijven onzin.''

In 2010 werd het WK van 2018 aan Rusland vergeven. Ook Engeland was in de race voor de organisatie van het evenement.