Getafe kan laat promotiefeest vieren door zege op Tenerife

De eerste wedstrijd op Tenerife was in 1-0 voor de thuisploeg geëindigd, waardoor Getafe zich mag gaan opmaken voor een seizoen in de hoogste klasse.

Getafe had iets meer dan acht minuten nodig om de achterstand uit de eerste wedstrijd ongedaan te maken. De Argentijn Alejandro Faurlin schoot de thuisploeg op voorsprong in het Coliseum Alfonso Pérez.

Daniel Pacheco maakte er drie minuten later zelfs 2-0 van, maar Anthony Lozano uit Honduras bracht Tenerife enkele minuten later terug in de wedstrijd. Nog voor rust zorgde Pacheco met zijn tweede treffer uit de rebound opnieuw voor een gunstige stand voor Getafe.

Spannend

Omdat Tenerife aan één doelpunt genoeg had om promotie af te dwingen, bleef het tot ver in blessuretijd spannend. Na ruim vijf minuten extra tijd zorgde scheidsrechter Eduardo Prieto voor het bevrijdende laatste fluitsignaal en bestormden dolgelukkige Getafe-fans het veld.

Kampioen Levante en nummer twee Girona waren enkele weken geleden al zeker van promotie. Getafe was de nummer drie van de Segunda Division, terwijl Tenerife als vierde eindigde na 42 wedstrijden.