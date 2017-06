Bondscoach Rusland niet blij met vragen over ontslag na uitschakeling

Cherchesov reageerde op de persconferentie na de nederlaag tegen Mexico (2-1) in het laatste groepsduel kribbig op de suggestie van een Russische journalist dat hij zijn baan alleen had kunnen behouden als hij de halve finales had bereikt.

"Als je duidelijker bent over waar je die informatie vandaan haalt, dan kan ik misschien reageren", zei de 53-jarige Cherchesov, die sinds augustus 2016 bondscoach is van zijn geboorteland en een contract heeft tot en met het WK van volgend jaar in Rusland.

"We hebben in dit land de meest trendy journalisten - met anonieme bronnen - en ik zou graag met jullie blijven werken. En doe vooral de groeten aan die bron waarover je gedroomd hebt."

Keeper

Rusland wist bij de Confederations Cup, het opwarmertje voor het WK voetbal, alleen te winnen van Nieuw-Zeeland in het eerste groepsduel (2-0). Daarna volgden nederlagen tegen Portugal (0-1) en Mexico. Die twee ploegen gaan door naar de halve finales, terwijl Rusland als nummer drie met lege handen staan.

Volgens Cherchesov was het toernooi niet alleen maar negatief, want hij en zijn technische staf hebben veel lessen geleerd die ze kunnen toepassen bij het WK van volgend jaar zomer.

"We zeiden van tevoren dat we voor de titel wilden gaan bij dit toernooi, maar we weten nu wel precies wat we moeten repareren", stelde de voormalig keeper van onder meer Spartak Moskou. "We moeten onze prestatie goed en kalm gaan analyseren."

Trots

Rusland is pas het vierde gastland, en het eerste sinds Zuid-Korea in 2001, dat de groepsfase niet weet te overleven bij de Confederations Cup, maar Cherchesov vindt dat de Russen trots kunnen zijn op hun nationale elftal.

"Ik denk dat we fans genoeg redenen hebben gegeven om optimistisch te zijn. Het team heeft alles gegeven, dat heeft iedereen die de duels keek op tv of in het stadion kunnen zien."

Vitaly Mutko, de voorzitter van het organisatiecomité van de Confederations Cup en van de Russische voetbalbond, had vooral lovende woorden voor de bondscoach. "De ploeg die Cherchesov aan het bouwen is, bevalt me. De instelling van de spelers ook'', zei hij.

Alle vragen naar eventueel ontslag van de bondscoach wuifde Mutko weg. "Hij werkt met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. Er is nog genoeg om over na te denken. We moeten onze effectiviteit verhogen, vooral bij het afwerken op doel.''