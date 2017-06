Portugal en Mexico eerste halve finalisten Confederations Cup

Cristiano Ronaldo was met de openingstreffer uit een penalty weer eens belangrijk voor Portugal. Manchester City-aanwinst Bernardo Silva, André Silva en Nani tekenden voor de 4-0 eindstand tegen Nieuw-Zeeland.

Mexico kwam in Kazan door een goal van de Russische vleugelspeler Aleksandr Samedov nog wel op achterstand, maar goals van Nestor Araujo en PSV-aankoop Hirving Lozano brachten de Mexicanen een plek bij de laatste vier.

Portugal en Mexico eindigen door hun tweede zege van het toernooi allebei op zeven punten in groep A. De Europees kampioen gaat door een beter doelsaldo (+5 om +2) als poulewinnaar door naar de halve eindstrijd van woensdag tegen de nummer twee van groep B. Mexico speelt donderdag tegen de winnaar van de andere poule.

Rusland won alleen van Nieuw-Zeeland en komt daardoor niet verder dan 3 punten. De Nieuw-Zeelanders waren voor de laatste groepsduels al kansloos voor een halvefinaleplek. De kampioen van Oceanië neemt met nul punten afscheid van het opwarmertje voor het WK.

Portugal-Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland maakte het Portugal in het eerste deel van de eerste helft lastig met fysiek spel, maar na een halfuur kwam de defensie van de kampioen van Oceanië steeds meer onder druk te staan in Sint-Petersburg.

Keeper Stefan Marinovic tikte een krachtige kopbal van Ronaldo nog op de lat, maar vlak daarna was de doelman van Nieuw-Zeeland kansloos op een penalty van de vedette van Portugal. De Amerikaanse arbiter Mark Geiger gaf de strafschop voor een overtreding op Danilo Pereira.

De 32-jarige Ronaldo maakte zo zijn 75e interlandgoal voor Portugal. Alleen de Hongaar Ferenc Puskas heeft vaker voor een Europese landenploeg gescoord. Hij kwam tot 84 treffers.

Bernardo Silva bracht de Portugezen vier minuten later al op 2-0. André Silva en Nani, die halverwege de tweede helft in het veld kwam voor Ronaldo, bepaalden in de slotfase de eindstand.

PEC Zwolle-vleugelspeler Ryan Thomas speelde de hele wedstrijd voor Nieuw-Zeeland.

Mexico-Rusland

Rusland was lang sterker dan Mexico in de Kazan Arena. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov kreeg in de eerste helft vier goede kansen. Alleen Samedov trof doel. Araujo maakte nog voor rust met een beetje geluk gelijk voor Mexico (1-1).

Rusland opende in de tweede helft de jacht op een nieuwe voorsprong. De verdedigers en de uitgelopen keeper Igor Akinfeev van de thuisploeg verkeken zich echter op de snelheid van Lozano. De nieuweling van PSV werkte de bal na een lange sprint met zijn hoofd in het verlaten doel.

De krachtmeting verloor aan spanning toen de ervaren Rus Yuri Zhirkov halverwege de tweede helft met een tweede gele kaart moest vertrekken.

Andres Guardado mist de halve finale van Mexico. De middenvelder van PSV kreeg zijn tweede gele kaart van het toernooi en moet daardoor één duel geschorst toekijken.