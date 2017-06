Voormalig Spaans international Arbeloa (34) zet punt achter carrière

Op 16 oktober 2004 debuteerde Arbeloa in het eerste elftal van Real Madrid in de competitiewedstrijd tegen Real Betis. De verdediger kwam in totaal 238 keer uit voor 'De Koninklijke'. Daarin gaf hij veertien assists en wist hij zes keer zelf het net te vinden.

In de Spaanse krant Marca bevestigt de rechtsback, die ook voor Liverpool en West Ham United uitkwam, dat hij hoopt in een andere functie terug te keren in Bernabéu.

"Real is de club van mijn leven. Ik zal nooit vragen om een baan, maar ik ben altijd beschikbaar", aldus Arbeloa, die deel uitmaakte van de Spaanse nationale ploeg die in 2010 ten koste van het Nederlands elftal de wereldtitel veroverde.

Hij werd twee keer Europees kampioen met zijn land, namelijk in 2008 en 2012. Met Real Madrid werd Arbeloa eenmaal landskampioen en won hij twee keer de Champions League.

Nadat hij in Madrid zijn basisplaats was kwijtgeraakt, vertrok hij vorige zomer naar West Ham United. Zijn verblijf in Londen werd met slechts vier optredens geen succes. "Fysiek was ik nog in orde, maar het is tijd om afscheid te nemen", aldus de verdediger.