FC Twente ziet Klich vertrekken en haalt Vuckic als opvolger

Twente en Leeds hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de transfer van de 27-jarige Klich gemoeid is. Het contract van de Pool in Enschede liep nog tot medio 2019.

Vuckic is net als Klich een aanvallende middenvelder en komt transfervrij over van Newcastle United. De 24-jarige Sloveen speelde afgelopen seizoen vijf duels voor de club die promotie afdwong naar de Premier League.

"Het is mooi dat ik deze stap naar FC Twente heb gemaakt", zegt Vuckic op de website van zijn nieuwe werkgever. "In maart heb ik al enkele dagen met de ploeg kunnen trainen en een oefenwedstrijd gespeeld. In die dagen voelde alles bij deze club goed en ik ben dan ook blij dat ik voor FC Twente ga spelen."

"Voor mij is deze transfer ook een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben nog jong, maar wel een speler die bij clubs als Newcastle United en Rangers goede ervaringen heeft opgedaan. Ik kijk er naar uit om mij te laten zien in het nieuwe seizoen."

Commercieel en technisch manager Jan van Halst van FC Twente: "We hebben een goede indruk van Haris gekregen. Hij is een aanvallende middenvelder met een individuele actie, een goede trap en scorend vermogen. We zijn blij dat we hem aan de selectie kunnen toevoegen."

Klich

Klich maakte afgelopen seizoen in dertig wedstrijden zes doelpunten voor FC Twente. De Poolse international, die voor drie jaar tekende bij Leeds, is de eerste aankoop van de nieuwe trainer Thomas Christiansen.

"Leeds was dicht bij promotie afgelopen seizoen. Hopelijk doen we het nu nog wat beter. Ik kijk er erg naar uit om te beginnen'', aldus Klich, die één seizoen voor Twente speelde.

De Enschedeërs namen de voetballer vorige zomer over van het Duitse 1. FC Kaiserslautern. De middenvelder speelde eerder voor PEC Zwolle.

Eerste training

Eerder deze zomer vertrokken Enes Ünal, Bersant Celina, Yaw Yeboah, Enis Bunjaki, Chinedu Ede, Tim Hölscher, Nick Marsman, Dylan Seys em Sonny Stevens bij FC Twente. Daar staat naast Vuckic ook de komst van Danny Holla, Jorn Brondeel, Jeffrey de Lange en Alexander Laukart tegenover. Bovendien keert Jari Oosterwijk terug van een verhuurperiode.

De ploeg van trainer René Hake begint zaterdag om 11.00 uur als eerste Eredivisieclub met de training voor het nieuwe seizoen.