Chinese voetbalbond gaat buitenlandse transfers zwaar belasten

De Chinese voetbalbond (CFA) maakte vrijdag bekend dat elke club die deze transferzomer meer dan 6 miljoen euro betaalt voor een speler, eenzelfde bedrag moet betalen aan een jeugdfonds van de CFA.

Clubs uit de Chinese Super League betaalden de laatste jaren miljoenenbedragen aan Europese clubs om grote sterren aan te trekken. Afgelopen winter gaven de Chinese club samen 392 miljoen euro uit aan transfersommen.

In geen andere competitie werd er meer geld uitgegeven aan transfers. In heel 2016 gaven de Chinese clubs 420 miljoen euro uit op de transfermarkt.

Het gros van de spelers kostte veel meer dan 6 miljoen euro. Zo ging de Braziliaanse middenvelder Oscar voor zo'n 60 miljoen euro van Chelsea naar Shanghai SIPG, ging zijn landgenoot Hulk voor 55 miljoen euro naar dezelfde club en verhuisde Alex Teixeira voor 48 miljoen euro naar Jiangsu Suning.

Bond

De Chinese bond heeft al eerder laten blijken dat ze niet enthousiast zijn over de grote instroom van buitenlandse sterren in de Super League. Op aandringen van president Xi Jinping wil de CFA namelijk het Chinese voetbal ontwikkelen, met als ultieme doel de wereldtitel in 2030.

De CFA stelde eerder al de regel in dat er maximaal drie buitenlanders in de wedstrijdselectie mogen zitten bij een duel in de Super League. Een aantal weken geleden stelde de bond de regel voor dat er voor elke buitenlandse speler een Chinese speler onder de 23 jaar op het veld moet staan.

Het geld dat de belasting op buitenlandse transfer oplevert, zal volgens de CFA gebruikt worden voor betere training van jeugdspelers, het bouwen van publieke sportfaciliteiten en de wetenschappelijke ontwikkeling van het voetbal.