Salah duurste Afrikaanse speler ooit na transfer naar Liverpool

De transfersom voor Salah kan door bonussen zelfs nog oplopen tot vijftig miljoen euro. De vorige duurste speler uit Afrika staat ook bij Liverpool onder contract en dat is Sadio Mané. De 25-jarge aanvaller uit Senegal werd door de 'Reds' in 2016 voor 39 miljoen euro overgenomen van Southampton.

Salah is de tweede aankoop deze zomer van trainer Jürgen Klopp. Eerder tekende Voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke op Anfield. Hij komt over van Chelsea.

Net als Solanke heeft de 25-jarige Salah een verleden bij de 'Blues'. In 2014 kwam hij in dertien Premier League-wedstrijden voor Chelsea niet verder dan twee goals. Bij Fiorentina en AS Roma vond hij de weg weer omhoog en dwong zo een transfer naar Liverpool af. Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar Salah heeft getekend bij de club van Georginio Wijnaldum.

Hongerig

In een eerste reactie op de website van Liverpool zegt Klopp zeer blij te zijn met de komst van Salah. "Hij heeft de juiste mix van ervaring en potentie", aldus de Duitser over de spits die het afgelopen Serie A-seizoen vijftien keer scoorde voor AS Roma. "Zijn cijfers in Italië zijn uitstekend. Maar hij wil nog beter worden. Salah is hongerig."

Salah is op zijn beurt trots dat hij opnieuw de kans krijgt in de Premier League. "Dit is een prachtige club en een prachtig team", zegt de Egyptenaar. "Ik heb afgelopen seizoen veel wedstrijden van Liverpool gezien en iedereen gaf 100 procent. Dat ga ik komend seizoen ook doen. Ik wil een prijs winnen met Liverpool."

De eerste Premier League-wedstrijd van Salah en Liverpool is in het weekend van zaterdag 12 augustus uit tegen Watford. Vorig seizoen werden de 'Reds' vierde en dus speelt de club deze zomer in de voorronde van de Champions League.

