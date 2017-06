Duitsland en Chili in evenwicht op Confederations Cup

De eindstand stond halverwege al op het scorebord voor 38.000 toeschouwers in de Kazan Arena. Alexis Sanchez zette Chili al vroeg op 1-0, waarna Lars Stindl voor de gelijkmaker tekende.

Door het gelijkspel is zowel Chili als Duitsland hard op weg naar de halve finale. Beide landen hebben nu vier punten uit twee wedstrijden in groep B, terwijl Kameroen en Australië pas een punt hebben. Die landen speelden eerder op de dag in St. Petersburg ook met 1-1 gelijk tegen elkaar.

Zondag staan de laatste wedstrijden in groep B op het programma. Duitsland speelt dan om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Kameroen en op hetzelfde tijdstip begint Chili tegen Australië. De nummer één en twee gaan door naar de halve finales.

Younes

Ajax-aanvaller Amin Younes zat donderdagavond in Kazan de hele wedstrijd op de bank bij Duitsland, dat zijn beste spelers niet mee heeft genomen naar het toernooi dat als opwarmer geldt voor het WK van volgend jaar.

Met Marc-André ter Stegen kreeg een andere keeper de kans van bondscoach Joachim Löw, nadat Bernd Leno tegen Australië (3-2 winst) op doel stond. De doelman van FC Barcelona kreeg meteen een tegenvaller te verwerken, want hij had geen antwoord op een puntertje van Alexis Sanchez, die zo een foutje van Shkodran Mustafi genadeloos afstrafte.

Het was de 38e goal voor Chili van de 28-jarige Sanchez en daarmee is hij alleen topscorer van zijn land. De aanvaller van Arsenal is Marcelo Salas (37), die rond de eeuwwisseling op zijn best was, voorbij. Eduardo Vargas staat op 34 treffers, evenals Ivan Zamorano, die in 2001 zijn laatste interland speelde.

Vargas

De voorsprong van Chili was niet onverdiend. Duitsland had het lastig met de druk van de ploeg van bondscoach Juan Antonio Pizzi en ontsnapte toen Vargas de lat raakte. Toch was de stand halverwege gelijk, want in de 41e minuut schoot Stindl van Borussia Mönchengladbach bij de eerste goede aanval van Duitsland raak.

In de tweede helft was het duel meer in evenwicht, maar het niveau werd niet beter. Beide ploegen wisten geen grote kansen meer te creëren en konden gezien de stand in de groep prima leven met een 1-1 gelijkspel.