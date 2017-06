ADO betreurt teruggeven aandeel door gemeente Den Haag

"Ik ben teleurgesteld. Ik moet het nieuws nog even op me laten inwerken", reageert algemeen directeur Mattijs Manders donderdag bij de NOS.

De gemeente wil geen aandeel meer in ADO omdat er volgens het college van burgemeester en wethouders geen sprake meer is van een gezonde bedrijfsvoering bij de nummer elf van het afgelopen Eredivisieseizoen. Den Haag vindt dat het daardoor niet in de gelegenheid is om de rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren.

"We hadden uiteraard deze stap liever niet gezet, want ADO gaat ons zeer aan het hart", zei de wethouder van Financiën, Tom de Bruijn, als toelichting op het besluit. Maar deze stap bleek onvermijdelijk gezien de financiële en organisatorische wanorde die er naar ons oordeel bij de club heerst",

Hoewel Manders baalt van het besluit van de gemeente, kan hij zich vinden in de kritiek. "Het was een puinhoop. Maar dit was voor ons juist het moment om de statuten goed te regelen en met een solide begroting het seizoen te starten. We hadden dit kunnen voorkomen. Ik begrijp ook het moment van dit besluit niet."

Wang

De directeur van ADO kan nog niet helemaal inschatten wat de gevolgen zijn van het vertrek van de gemeente als aandeelhouder. "Wat dit precies betekent, moeten we nog even uitzoeken. Maar luister, nogmaals, ik denk dat de gemeente en ADO altijd met elkaar zullen samenwerken."

"We organiseren grote evenementen voor de gemeente in het stadion. Ik denk dat dat ook allemaal door moet blijven gaan. Wat betreft de zeggenschap in de club hebben ze besloten dat niet langer te willen. Ik betreur dat. We gaan kijken wat dit betekent voor de toekomst."

Door het vertrek van de gemeente en commissarissen kan ADO volgens het Haagse college verder onder de vlag van UVS, het bedrijf van de Chinese eigenaar Wang Hui, die de laatste jaren in opspraak raakte omdat hij zijn betalingsverplichtingen niet voldeed.

Manders benadrukt in ieder geval dat ADO op eigen benen staat. "We hadden drie aandeelhouders: het Chinese UVS, de gemeente en de vereniging. We staan nog steeds op eigen benen nu."

De gemeente had het prioriteitsaandeel sinds 2008, toen de club ternauwernood gered werd van een faillissement.