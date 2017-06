Kameroen niet langs Australië op Confederations Cup

André Zambo Anguissa zette Kameroen op slag van rust op voorsprong, waarna Mark Milligan in de tweede helft vanaf elf meter gelijk maakte namens Australië.

Met het gelijkspel schiet zowel Australië als Kameroen weinig op. Beide landen hebben één punt na twee wedstrijden in de groep waarin Chili en Duitsland vier punten hebben.

Duitsland en Chili speelden donderdagavond in Kazan ook met 1-1 gelijk. De laatste wedstrijden in de groep, Chili-Australië en Duitsland-Kameroen, zijn zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De nummer één en twee gaan door naar de halve finales.

Onana

Er kwamen donderdag geen Eredivisiespelers in actie in het Krestovsky Stadium. Ajdin Hrustic van FC Groningen zat negentig minuten op de bank bij Australië en Ajax-doelman André Onana zag dat Fabrice Ondoa opnieuw de voorkeur kreeg op doel bij Kameroen.

Ondoa, die de neef is van Onana, had vrijwel niets te doen in de eerste helft. Beide ploegen vielen voor rust amper aan en dus leek de ruststand 0-0 te worden. Pas in de laatste paar minuten van de eerste helft durfde het fysiek sterke Kameroen een vuist te maken en dat leverde zowaar een treffer op, al mochten de Afrikanen de Australische doelman Mathew Ryan dankbaar zijn.

Ryan twijfelde namelijk over uitkomen bij een lange pass. Anguissa profiteerde door eerder bij de bal te zijn en met een lobje de 1-0 ruststand op het scorebord te zetten.

Aboubakar

Zonder wissels halverwege bood de tweede helft meer vermaak. Kameroen bleef aanvallen en was na 58 minuten dicht bij de tweede treffer. Christian Bassogog stoomde op over rechts en bediende Vincent Aboubakar op maat. De aanvaller van Besiktas zocht de verre hoek, maar zag de bal rakelings naast rollen.

Tegen de verhouding in was het twee minuten later aan de andere kant wel raak en dat mocht Ernest Mabouka zich aanrekenen. De Kameroense verdediger maakte in het strafschopgebied een domme overtreding op Alex Gersbach. De Australische captain Milligan ging achter de bal staan en schoot de strafschop beheerst binnen (1-1).

Ook na de gelijkmaker bleef Kameroen beter en de Afrikaanse kampioen kreeg ook nog kansen om te winnen. Opnieuw was het Aboubakar die na een voorzet van rechts gevaarlijk was, maar hij raakte de bal niet goed en dus ging zijn schot over.

Ook in het laatste kwartier van de wedstrijd kreeg Australië geen grip op de rechterkant van Kameroen. Bassogog en Mabouca bleven opkomen en leverden goede voorzetten op Aboubakar. De spits van de Kameroeners kreeg zo in de slotfase zijn derde en vierde kans van de tweede helft.

Een zege voor Kameroen leverde dat echter niet op. Eerst kopte Aboubakar over en zijn laatste poging ging naast, waardoor de ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos ondanks een overwicht genoegen moesten nemen met 1-1.