Nieuwe trainer Molenaar wil dat Roda JC 'tegenstanders bij de strot pakt'

"Ik houd van de Nederlandse speelstijl", aldus Molenaar donderdag bij zijn presentatie in Kerkrade. "Dat betekent een aanvallende instelling. Ik wil graag tegenstanders bij de strot pakken. Ik werk liever proactief dan reactief."

Roda JC handhaafde zich in het seizoen 2016/2017 ternauwernood via de play-offs in de Eredivisie. In de 34 duels van het reguliere seizoen scoorden de Limburgers maar 26 keer. De ploeg kreeg 51 goals tegen. Anastasiou werd tijdens de play-offs ontslagen.

Molenaar, die in april werd ontslagen bij FC Volendam wil bij Roda JC voor structuur en duidelijkheid zorgen. ,,In de gesprekken heb ik veel aansluiting gevoeld bij wat de club wil, zeker na vorig seizoen. Daar sprak realiteitszin uit'', zei de 48-jarige Zaankanter.

"Structuur en duidelijkheid zijn twee kernwaarden die bij mij passen. Dit is op veel vlakken een fantastische stap voor mij.''

Ambitie

De nieuwe coach heeft een goed gesprek gehad met de eveneens nieuwe technisch directeur Harm van Veldhoven.

"Duidelijkheid en ambitie moet leidend zijn", aldus Molenaar, die voor één seizoen met een optie voor nog een jaar heeft getekend. "Die visie, daar ben ik blij mee, dat de club begrijpt dat zoals het het afgelopen seizoen is gegaan niet de weg vooruit is."

Van Veldhoven toonde zich verheugd met de komst van Molenaar. "Het was voor mij snel duidelijk dat dit de man was die samen met ons de club weer omhoog kan brengen'', aldus de technisch directeur die zelf van 2008 tot en met 2012 hoofdcoach was in Kerkrade.

"Hij past in onze filosofie. Ik ben gecharmeerd door zijn voetbalvisie en bij het eerste gesprek had ik al snel het gevoel dat hij op het hoogste niveau thuishoort. Ik hoop dat hij net zulke mooie vier jaren krijgt als ik hier heb gehad."

