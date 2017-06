Bondscoach Mexico heeft spijt van uitschelden assistent Nieuw-Zeeland

In de groepswedstrijd met liefst 33 overtredingen waren er verschillende grote en kleine opstootjes, en zelfs een massale vechtpartij in de slotfase.

De frustraties kwamen halverwege de eerste helft voor het eerst naar boven toen Nieuw-Zeeland doorspeelde en een goede kans kreeg, terwijl de Mexicaanse verdediger Carlos Salcedo geblesseerd op de grond lag na een duel met Chris Wood.

Osorio vond dat het spel stilgelegd had moeten worden en liet dat duidelijk merken langs de zijlijn. Hij kreeg het vervolgens aan de stok met een van de assistent-coaches van Nieuw-Zeeland, volgens Osorio omdat hij in het Spaans uitgescholden werd. De Colombiaanse trainer reageerde met een Engels scheldwoord, wat te zien was op de tv-beelden.

"Ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden aan alle tv-kijkers", zei Osorio op de persconferentie na de wedstrijd in Sochi. "Ik ging te ver, specifiek tegen een van hun assistenten. Ik koos de verkeerde woorden."

Onacceptabel

De bondscoach van Mexico benadrukte echter ook dat een deel van de schuld bij Nieuw-Zeeland lag.

"Het was een heel harde en gewelddadige wedstrijd", aldus Osorio. "Dat is onacceptabel en daarom werd ik kwaad. Ik was zeer beledigd, omdat ik uitgescholden werd in het Spaans. Het is waar dat ik wat dingen geroepen heb, maar de assistent van Nieuw-Zeeland is verantwoordelijk voor wat er gebeurd is."

De Nieuw-Zeelandse bondscoach Anthony Hudson, die de woede-uitbarsting van zijn collega Osorio "bizar" noemde, wilde het na de wedstrijd liever niet hebben over de opstootjes en het harde spel van zijn ploeg.

"Het was een intense wedstrijd", zei hij wel na drie keer vragen. "Als ik een grote ploeg was en het zo lastig zou hebben tegen een kleine ploeg, dan zou ik me ook wat oncomfortabel voelen."

Mexico is na twee groepswedstrijden koploper in groep A van het opwarmertje van het WK van volgend jaar met vier punten, net zoveel als nummer twee Portugal. Rusland, zaterdag de laatste tegenstander van Mexico in de poule, staat derde met drie punten, terwijl Nieuw-Zeeland nog puntloos is.