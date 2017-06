Ronaldo wil alleen over wedstrijd praten na zege op Rusland

De 32-jarige Ronaldo, die afgelopen zondag helemaal niet kwam opdagen voor de persconferentie na het 2-2 gelijkspel in het eerste groepsduel met Mexico, koos er woensdag voor om alleen een aantal zinnen voor te lezen over de wedstrijd tegen de Russen.

"Ik ben heel blij", aldus de aanvoerder van Portugal, die in de achtste minuut de enige goal van het duel in Moskou maakte. "We wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd zou worden tegen een heel sterk team."

"Dit is de eerste keer dat Portugal heeft gewonnen in Rusland en ik denk dat het team heel goed speelde. We speelden tegen een ploeg die thuisvoordeel had en ons onder druk zette, maar wij waren het betere elftal."

"We kregen meer kansen dan Rusland en waren de verdiende winnaar. We hebben nu vier punten en moeten het team feliciteren", zei Ronaldo, waarna hij opstond en de persconferentie verliet.

Geruchten

De aanvaller heeft zodoende nog steeds niet gereageerd op alle geruchten over zijn mogelijke vertrek bij Real Madrid.

Verschillende media berichtten vorige week dat Ronaldo wil vertrekken bij de Champions League-winnaar, omdat hij boos zou zijn over de manier waarop hij behandeld wordt door de Spaanse belastingdienst.

De officier van justitie in Madrid diende vorige week dinsdag een aanklacht in tegen Ronaldo, omdat de viervoudig Gouden Bal-winnaar de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 bewust voor een totaalbedrag van 14,7 miljoen euro zou hebben opgelicht.

Real-voorzitter Florentino Perez benadrukte deze week dat hij zijn sterspeler niet wil verkopen, maar dat weerhoudt media er niet van om te blijven speculeren over een mogelijke transfer van Ronaldo.

Santos

De Portugese bondscoach Fernando Santos stelde na het duel met Rusland dat hij volkomen begrijpt dat zijn captain geen zin heeft om mee te gaan in die speculaties.

"Vinden jullie dat hij vragen zou moeten beantwoorden over zaken die niks met deze wedstrijd te maken hebben?", vroeg Santos retorisch aan de bij zijn persconferentie aanwezige journalisten.

"Hij is hier om de praten over de wedstrijd, niet over zijn familie of Real Madrid. Ik begrijp jullie nieuwsgierigheid, maar je moet het privéleven van een speler respecteren. Jullie krijgen nog wel de mogelijkheid om antwoorden te krijgen, maar ik denk dat hij er heel goed aan deed om nu geen vragen te beantwoorden."

Portugal sluit de groepsfase van de Confederations Cup zaterdag af met een wedstrijd tegen het nog puntloze Nieuw-Zeeland. De Europees kampioen is bij een zege in ieder geval zeker van de halve finales.