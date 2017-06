FC Twente legt Jupiler League-topscorer Boere voor drie jaar vast

Boere, die woensdag de medische keuring doorstond, kroonde zich vorig seizoen tot topscorer in de Jupiler League. De voormalig jeugdspeler van Ajax kwam in 38 competitieduels 33 keer tot scoren namens Oss.

Boere, die vijf jaar in de jeugdopleiding van Ajax zat, maakte in 2012 bij AA Gent zijn debuut in het betaalde voetbal en kwam in België ook op huurbasis uit voor Hoogstraten.

Van 2014 tot 2016 stond hij onder contract bij FC Eindhoven, waar hij in twee seizoenen twaalf doelpunten maakte.

Avontuur

Boere kijkt met veel vertrouwen uit naar zijn avontuur in Enschede. "FC Twente is een fantastische club met een machtig mooi stadion en een fanatieke aanhang", aldus de spits op de website van de club.

"De Eredivisie is natuurlijk een stap hoger voor mij en dat zie ik als een mooie uitdaging om zo zelf ook weer naar een hoger niveau te groeien. Ik kijk uit naar de eerste training van zaterdag."

Technisch directeur Jan van Halst is blij dat Boere voor FC Twente heeft gekozen. "Hij heeft vorig seizoen laten zien een ‘echte’ spits te zijn. Bovendien is Tom een jongen met een goed karakter, die erop gebrand is om ook in de Eredivisie te laten zien wat hij in huis heeft. Dat is een mooie uitdaging."