Ronaldo helpt Portugal aan zege op Rusland bij Confederations Cup

Het is de eerste zege dit toernooi voor EK-winnaar Portugal, dat in de eerste groepswedstrijd tegen Mexico nog bleef steken op een 2-2 gelijkspel. Rusland begon de Confederations Cup met een 2-0 zege op Nieuw-Zeeland.

Cristiano Ronaldo bezorgde de Portugezen een droomstart in de Otkrytie Arena in Moskou. De aanvaller van Real Madrid, de laatste week veelvuldig in het nieuws vanwege een belastingfraudezaak, kopte al na acht minuten een voorzet van Raphaël Guerreiro binnen.

Ook na de openingstreffer was het Portugal dat de beste mogelijkheden kreeg, maar doelman Igor Akinfeev hield de Russen meerdere keren op de been.

Silva

De aanvoerder hield in de eerste helft een schot van Ronaldo uit het doel en in de tweede helft voorkwam hij op fraaie wijze dat André Silva (kopbal) en Cedric (afstandsschot) tot scoren kwamen. Rusland kwam zelf weinig voor het Portugese doel en was niet in staat om de gelijkmaker te forceren.

Door de overwinning gaat Portugal nu aan de leiding in groep A met vier punten. Rusland volgt met een punt minder. Mexico en Nieuw-Zeeland komen om 20.00 uur nog in actie tegen elkaar.