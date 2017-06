Portugal verslaat Rusland op Confederations Cup, nipte zege Mexico

Het is de eerste zege dit toernooi voor EK-winnaar Portugal, dat in de eerste groepswedstrijd tegen Mexico nog bleef steken op een 2-2 gelijkspel. Rusland begon de Confederations Cup met een 2-0 zege op Nieuw-Zeeland.

Cristiano Ronaldo bezorgde de Portugezen een droomstart in de Otkrytie Arena in Moskou. De aanvaller van Real Madrid, de laatste week veelvuldig in het nieuws vanwege een belastingfraudezaak, kopte al na acht minuten een voorzet van Raphaël Guerreiro binnen.

Akinfeev

Ook na de openingstreffer was het Portugal dat de beste mogelijkheden kreeg, maar doelman Igor Akinfeev hield de Russen meerdere keren op de been.

De aanvoerder hield in de eerste helft een schot van Ronaldo uit het doel en in de tweede helft voorkwam hij op fraaie wijze dat André Silva (kopbal) en Cedric (afstandsschot) tot scoren kwamen. Rusland kwam zelf weinig voor het Portugese doel en was niet in staat om de gelijkmaker te forceren.

Mexico

Mexico deed goede zaken door Nieuw-Zeeland met moeite te verslaan. De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio zegevierde met 2-1 in Sochi.

Nieuw-Zeeland kwam nog verrassend op voorsprong in het Fisht Stadium. Chris Wood zorgde na 42 minuten voor het eerste Nieuw-Zeelandse doelpunt op de Confederations Cup sinds 2003.

Mexico, dat de hele wedstrijd speelde zonder PSV-aanwinst Hirving Lozano, knokte zich in de tweede helft echter terug in de wedstrijd. Raul Jimenez zorgde met een fraaie uithaal voor de gelijkmaker en twintig minuten voor tijd tekende Oribe Peralta voor de 2-1.

Opstootje

In een hectische slotfase brak er nog een massaal opstootje uit en kwam Nieuw-Zeeland nog gevaarlijk voor het Mexicaanse doel, maar de gelijkmaker bleef uit.

Daardoor gaat Mexico nu aan de leiding in groep A met vier punten. Portugal heeft ook vier punten, maar een minder doelsaldo.

Rusland volgt als derde met drie punten en het puntloze Nieuw-Zeeland is al uitgeschakeld. De nummers één en twee plaatsen zich voor de halve finales.