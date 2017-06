Molenaar volgt Anastasiou op als trainer Roda JC

Molenaar tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar, zo meldt Roda JC woensdag op de clubsite. Hij wordt donderdag officieel gepresenteerd.

In april werd Molenaar nog ontslagen bij FC Volendam, waar hij bezig was aan zijn tweede seizoen. De Jupiler League-club strandde na het afscheid van de trainer in de play-offs voor promotie.

Voor zijn periode in Volendam was Molenaar onder meer assistent-coach bij NEC, hoofdtrainer bij hoofdklasser RKSV Halsteren en werkzaam in de jeugd van AZ. Als speler kwam hij uit voor FC Volendam, Leeds United, Bradford City en RBC.

Harm van Veldhoven, die vorige week werd aangesteld als technisch directeur van Roda, is in zijn nopjes met de komst van Molenaar. "Het is een Nederlandse coach die het Nederlands voetbal kent en die door de jaren heen al de nodige ervaring heeft opgebouwd als speler en trainer. Het is een trainer die past binnen onze visie en filosofie."

Anastasiou

Molenaar is bij Roda JC de opvolger van Anastasiou. De Griek zou de Kerkraders aan het einde van vorig seizoen sowieso verlaten voor het Belgische KV Kortrijk, maar hij werd voor de beslissende play-off in de strijd tegen degradatie ontslagen.

Roda JC voegde vervolgens Huub Stevens toe aan de technische staf, die onder leiding stond van assistent-trainers Rick Plum en René Trost.

Met behulp van Stevens stelde Roda JC lijfsbehoud veilig in de Eredivisie door MVV Maastricht in de beslissende play-off te verslaan. Het nieuwe Eredivisieseizoen begint voor Roda JC op zondag 13 augustus met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Bekijk het volledige programma van het komende Eredivisieseizoen