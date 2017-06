Reiziger verbindt zich als opvolger Keizer voor twee jaar aan Jong Ajax

De 44-jarige Reiziger tekent een contract voor twee seizoenen, bevestigt Ajax dinsdagavond op de website van de club.

Jong Ajax eindigde afgelopen seizoen onder leiding van Keizer met fris en aanvallend voetbal op de tweede plek in de Jupiler League. "Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land, ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan", aldus Reiziger.

Keizer werd afgelopen zaterdag aangesteld als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz bij de hoofdmacht, waardoor er een vacature vrijkwam bij de beloftenploeg. Het technisch hart kwam uiteindelijk uit bij oud-speler Reiziger.

Volgende stap

Reiziger is geen onbekende in Amsterdam. Hij debuteerde in 1991 als product van de eigen jeugdopleiding in het eerste elftal van Ajax en vertrok met bijna alle mogelijke prijzen op zak in 1996 naar AC Milan.

"Het is geweldig om terug te keren naar de club waar het voor mij allemaal begonnen is en ik bovendien mijn grootste successen heb behaald", reageert de 73-voudig international van Oranje.

"De afgelopen jaren heb ik als assistent bij Sparta flink wat ervaring opgedaan op trainersgebied. Het kampioenschap in de Jupiler League was prachtig en afgelopen jaar hebben wij ons gehandhaafd in de Eredivisie. Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière."

Algemeen directeur Edwin van der Sar is blij dat hij weer kan samenwerken met zijn voormalige ploeggenoot. "Het is mooi dat Michael Reiziger komend seizoen aan het roer staat van ons beloftenelftal. Met hem halen wij een echte Ajacied binnen. Hij is een jonge, talentvolle trainer die de jeugdopleiding zelf heeft doorlopen en de club goed kent."

Na zijn actieve loopbaan ging Reiziger in de zomer van 2013 als jeugdtrainer aan de slag bij Sparta, om anderhalf jaar later door te schuiven naar het eerste elftal. Daarnaast was hij in 2014 enige tijd assistent-bondscoach bij Oranje onder-17.

Assistent

Met de aanstelling van Reiziger heeft Ajax de invulling van de technische staf voor de komende jaargang nagenoeg rond. De Amsterdammers zoeken alleen nog een assistent voor Reiziger.

In het kielzog van Keizer schuift ook Aron Winter door naar de hoofdmacht. Daar wordt de oud-international assistent van Keizer, samen met Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp.

Diens positie bij de A1 wordt overgenomen door John Heitinga, die bij het hoogste jeugdteam bijgestaan zal worden door Frank Peereboom.