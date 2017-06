'Reiziger moet bij Jong Ajax opvolger worden van Keizer'

De 44-jarige Reiziger is nog in gesprek over de laatste details en zal daarna een contract voor twee seizoenen tekenen in de Johan Cruijff Arena, weet Voetbal International.

Jong Ajax eindigde afgelopen seizoen onder leiding van Keizer met fris en aanvallend voetbal op de tweede plek in de Jupiler League.

Keizer werd afgelopen zaterdag aangesteld als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz bij de hoofdmacht, waardoor er een vacature vrijkwam bij de beloftenploeg. Het technisch hart kwam uiteindelijk uit bij oud-speler Reiziger.

Reiziger is geen onbekende in Amsterdam. Hij debuteerde in 1991 als product van de eigen jeugdopleiding in het eerste elftal van Ajax en vertrok met bijna alle mogelijke prijzen op zak in 1996 naar AC Milan.

Na zijn actieve loopbaan ging Reiziger in de zomer van 2013 als jeugdtrainer aan de slag bij Sparta, om anderhalf jaar later door te schuiven naar het eerste elftal. Daarnaast was hij in 2014 enige tijd assistent-bondscoach bij Oranje onder-17.

Kriebelen

Tegenover De Telegraaf wilde Reiziger nog niet ingaan op zijn aanstelling. De voormalige rechtsback gaf wel toe "dat het gaat kriebelen als de club waar je zo lang voor hebt gespeeld zich meldt".

Met de voorgenomen aanstelling van Reiziger heeft Ajax de invulling van de technische staf voor de komende jaargang nagenoeg rond. De Amsterdammers zoeken alleen nog een assistent voor Reiziger.

In het kielzog van Keizer schuift ook Aron Winter door naar de hoofdmacht. Daar wordt de oud-international assistent van Keizer, samen met Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp.

Diens positie bij de A1 wordt overgenomen door John Heitinga, die bij het hoogste jeugdteam bijgestaan zal worden door Frank Peereboom.