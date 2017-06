Jans tekent contract voor één seizoen als technisch manager FC Groningen

Jans is de opvolger van de vertrekkende Peter Jeltema en zal nauw gaan samenwerken met hoofdtrainer Ernest Faber. Hij verbindt zich in eerste instantie voor slechts één seizoen aan FC Groningen. "Ik heb er heel veel zin in. Waarom maar één jaar? Omdat een goed paard nog geen goede ruiter is. Ik moet het eerst maar eens laten zien."

Jans vertrok in de zomer van 2010 na bijna acht seizoenen als trainer bij FC Groningen. Sindsdien werkte hij voor achtereenvolgens sc Heerenveen, Standard Luik en PEC Zwolle. De 58-jarige oefenmeester zwaaide onlangs na vier seizoenen af bij de 'Blauwvingers'.

Omdat hij tussen 1982 en 1984 ook al als speler actief was voor Groningen, begint hij nu aan zijn derde termijn bij de 'Trots van het Noorden'. Als coach maakte hij van de kwakkelende club een stabiele middenmoter, die zich zelfs twee keer voor Europees voetbal plaatste.

KNVB

Aanvankelijk zou Jans na zijn vertrek bij PEC als trainersdocent aan de slag gaan bij de KNVB, maar daar zag hij van af nadat Leon Vlemmings vertrok uit Zeist. De drijvende kracht achter de cursus koos voor een baan als hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles.

"Het is allemaal drie maanden geleden begonnen. Ik werd uitgenodigd om bij Hans Nijland (algemeen directeur, red.) te komen eten. Hij zei toen dat hij graag wilde dat ik weer iets ging doen bij de club. Daarover hebben we gesproken, ook met technisch manager Peter Jeltema"

"Ik zou iets naast Peter gaan doen, maar het bleek nog niet zo makkelijk om een functie als bijvoorbeeld adviseur te creëren. Het leek daardoor een beetje te verzanden. Maar toen kwam het nieuws dat Peter per 1 september stopt en dus kwam de functie van technisch manager vrij."

Nijland kwam in de zoektocht naar een opvolger van Jeltema al snel uit bij Jans. "Wij zijn heel blij dat Ron weer terug is bij de club. Een man met een fantastische staat van dienst en een persoonlijkheid die past bij FC Groningen", aldus de algemeen directeur.

Jans was eigenlijk van plan een sabbatical te nemen nadat hij afzag van een functie bij de KNVB. "Ik wilde een jaar geen trainer zijn en dacht veel vrije tijd te krijgen, maar dat is dus niet zo. Dat maakt niet uit. Ik heb er heel veel zin in."