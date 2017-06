Technisch directeur Van Breukelen vertrekt bij KNVB

Van Breukelen vervult de functie sinds juli 2016. Hij kreeg de afgelopen maanden veel kritiek, onder meer vanwege zijn moeizame zoektocht naar een opvolger van de in maart ontslagen Danny Blind.

Pas in mei werd met Dick Advocaat, die in het afgelopen najaar zijn baan als assistent-bondscoach nog had opgezegd om bij Fenerbahçe aan de slag te gaan, een nieuwe bondscoach aangesteld. Daarnaast werd Arjan van der Laan, bondscoach van de Oranjevrouwen, in december ontslagen door Van Breukelen en opgevolgd door Sarina Wiegman.

Ondanks alle kritiek zegt Van Breukelen de KNVB met opgeheven hoofd achter te laten. "Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren", aldus Van Breukelen in de persverklaring van de KNVB.

"Maar ik blijf ook zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn - en onze - ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies. Ik wens de KNVB verder alle goeds en blijf hopen op een Nederlands elftal op het aankomende WK in Rusland en een succesvol EK voor de vrouwen. Ik geloof in de kracht van ons voetbal en dat blijft zo."

Dankbaar

De KNVB zegt in het persbericht de keuze van Van Breukelen te respecteren. "Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar", aldus Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de bond.

Naast zijn werkzaamheden rond Oranje bouwde Van Breukelen het plan Winnaars van Morgen uit, het plan dat het Nederlandse voetbal in de toekomst verder moet brengen. "Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn wij hem dankbaar voor", zegt Decossaux.

Tijdens het technisch-directeurschap van Van Breukelen presteerde Oranje teleurstellend. Door nederlagen tegen Frankrijk en Bulgarije en een gelijkspel tegen Zweden is kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland ver weg.

Op 31 augustus vervolgt Oranje de kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. De achterstand op Frankrijk en Zweden bedraagt met nog vier duels te gaan drie punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de beste acht van negen nummers twee spelen in de play-offs om vier resterende tickets.

Van Breukelen blijft tot 1 augustus in dienst, omdat de KNVB eerst nieuwe commissarissen en een nieuwe directeur betaald voetbal wil benoemen, voordat een opvolger voor Van Breukelen wordt aangesteld.