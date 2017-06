'Ron Jans keert als technisch manager terug bij FC Groningen'

Dat meldt RTV Noord maandag. Tegenover NUsport zegt Jans dat de regionale zender "ietwat voorbarig is". Verder onthoudt hij zich van commentaar.

Ook FC Groningen heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar de club heeft wel al een persconferentie aangekondigd op dinsdagmiddag om 16.30 uur. Algemeen directeur Hans Nijland meldt bovendien op Twitter dat iemand dinsdag een contract gaat tekenen.

De 58-jarige Jans wordt bij FC Groningen de opvolger van Peter Jeltema, die al eerder aankondigde dat hij per 1 september stopt als technisch manager.

KNVB

De 58-jarige Jans zat zonder club sinds hij vorige maand na vier jaar stopte als trainer van PEC Zwolle, waarmee hij in 2014 de KNVB-beker won. Hij zou bij de KNVB aan de slag gaan als trainersdocent, maar zag daar vanaf omdat Leon Vlemmings, de drijvende kracht achter de trainerscursus in Zeist, vertrok om als trainer van Go Ahead Eagles aan de slag te gaan.

Met de functie van technisch manager komt er nu alsnog (tijdelijk) een einde aan de trainersloopbaan van Jans, die bij FC Groningen begon in 2002. Nadat hij in de jaren tachtig al bij de Groningse club speelde, was hij tot 2010 acht jaar lang trainer van de Eredivisieclub.

Jans was vervolgens hoofdtrainer van sc Heerenveen, Standard Luik en vanaf 2013 bij PEC Zwolle. Als technisch manager begint hij nu dus aan zijn derde termijn bij FC Groningen, dat afgelopen seizoen onder leiding van trainer Ernest Faber als achtste eindigde in de Eredivisie.