Voorzitter Perez stelt dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid blijft

"Cristiano staat hier onder contract. Hij is speler van Real Madrid en blijft dat ook", zegt de 70-jarige preses van de 'Koninklijke', die maandag voor een nieuwe termijn van vier jaar werd herkozen.

Sinds de Spaanse justitie vorige week een aanklacht tegen Ronaldo heeft ingediend, wemelt het in buitenlandse media van de transfergeruchten. Ronaldo zou tussen 2011 en 2014 de fiscus voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. De Portugees ontkent dat en zou volgens diverse media Spanje willen verlaten.

"Ik heb Cristiano niet gesproken, ik lees alleen van alles in de kranten", zei Perez. "Hij zal ons ongetwijfeld binnenkort alles vertellen, want zijn geloofwaardigheid is hierdoor aangetast."

Bayern München

Bayern München voelde zich maandag al genoodzaakt om met een officiële verklaring geruchten over interesse in Ronaldo te ontkennen. Ook Paris Saint-Germain en Manchester United worden in veel media aan Ronaldo gelinkt.

Ronaldo werd dit seizoen met twaalf treffers topscorer in de door Real Madrid gewonnen Champions League. De club werd afgelopen seizoen ook kampioen van Spanje. In competitieverband scoorde Ronaldo 25 keer.

Momenteel is Ronaldo met Portugal actief op de Confederations Cup. Woensdag om 17.00 uur speelt Portugal in Moskou tegen gastland Rusland.