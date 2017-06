Maradona haalt uit naar Argentijnse bondscoach Sampaoli

"Sampaoli weet nog minder van voetbal dan zijn voorganger Edgardo Bauza", aldus de 56-jarige Maradona, die in 1986 het Argentijnse elftal naar de wereldtitel leidde en alom wordt beschouwd als een van de beste spelers aller tijden.

Sampaoli schopte het als speler niet verder dan de jeugd van de Argentijnse club Newell's Old Boys en dat spreekt volgens Maradona niet in het voordeel van zijn landgenoot. "Als je Sampaoli een bal geeft, dan pakt hij hem in zijn handen. Hij was zelf geen goede voetballer."

Desondanks heeft Sampaoli als trainer een aardige staat van dienst. In 2015 leidde hij Chili naar de eindzege op de Copa America, mede door een zege na strafschoppen in de finale tegen Argentinië. "Alleen al omdat hij in de finale Argentinië versloeg, wil zijn eigen familie hem niet meer kennen", beweert Maradona, die van 2008 tot 2010 zelf bondscoach van Argentinië was.

Sevilla

Maradona's afkeer van de 47-jarige Sampaoli ontstond vorig jaar toen de trainer aan de slag ging bij Sevilla, een oud-club van Maradona.

"Hij belde me en vertelde dat hij in Sevilla een eerbetoon aan mij wilde brengen. Sampaoli zei dat hij me graag wilde leren kennen. Toen hij eenmaal de baan als trainer van Sevilla had gekregen, heeft hij me nooit meer gebeld. Ik ben daar erg boos over."

Dat Sampaoli Sevilla na een jaar al verliet om bij de Argentijnse ploeg aan de slag te gaan, is volgens Maradona bij de Spaanse club niet in goede aarde gevallen. "Sampaoli denkt gewoon niet goed over dingen na. Na zijn vertrek bij Sevilla scheelde het weinig of hij was op het kerkhof beland."

Dani Alves

Maradona gaf niet alleen Sampaoli een veeg uit de pan. Ook Dani Alves moest het ontgelden. De Braziliaanse verdediger van Juventus zei vorige week dat Maradona een slecht rolmodel is en dat Lionel Messi een betere speler is dan 'Pluisje' was.

"Alves is een eikel. Hij geeft per wedstrijd 28 voorzetten en daarvan zijn er maar vier goed", zei Maradona. "Bij Cafu waren er vroeger vier van de vier goed."