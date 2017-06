Duitse doelman Leno baalt flink van fouten tegen Australië

De doelman ging maandag bij beide treffers van Australië in de fout. Eerst liet hij een afstandsschot van Tom Rogic onder zich doorglippen, terwijl hij bij de goal van Tomi Juric onnodig een rebound weggaf.

Leno stond na afloop met een gezicht als een oorwurm in de mixed zone. "Dit waren twee fouten van mij. Bij de eerste zag ik er niet goed uit, maar het ging heel snel. Die jongen schoot in eerste instantie de andere kant op."

De bal viel via de rug van Shkodran Mustafi opnieuw voor de voeten van Rogic, die vervolgens wel trefzeker was. Na rust ging hij opnieuw in de fout door een van richting veranderd schot te lossen. "Die had hij gewoon moeten hebben", zei bondscoach Joachim Löw.

Neuer

Het matige optreden van Leno is een stevige streep door zijn eigen rekening. De goalie had zich bij absentie van de onomstreden eerste keus Manuel Neuer graag laten zien. "Achter hem zitten met mij drie goede keepers. Een van ons moet er staan als 'Manu' er niet is."

Toch gaat Leno niet bij de pakken neerzitten. Hij houdt namelijk de steun van Löw. "Hij had ook heel weinig te doen gehad de hele wedstrijd", bleef de bondscoach vriendelijk.

Leno kan zich donderdag revancheren. Duitsland speelt dan de tweede groepswedstrijd tegen Chili.