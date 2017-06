FIFA-preses Infantino zeer tevreden met videoarbitrage

In vier wedstrijden is vijfmaal gebruik gemaakt van de virtuele assistentie. Alle vijf de keren ging het om het al dan niet toekennen van een doelpunt.

"Ik ben hartstikke blij met de videoarbitrage tot dusver. Dit is de toekomst van het moderne voetbal", zegt Infantino maandag op de website van de FIFA.

"We hebben gezien dat de video-assistent heeft geholpen bij het maken van de juiste beslissingen. Hier hebben de supporters zoveel jaren op gewacht. Dit is een historisch toernooi, want deze test helpt ons ook om de processen te verbeteren en de communicatie aan te scherpen."

Ook tijdens de wedstrijd van maandag tussen Duitsland en Australië (3-2) werd gebruik gemaakt van de noviteit. Op advies van de videoarbitrage werd het tweede doelpunt van Australië toegekend.

Löw

De Duitse bondscoach Joachim Löw ziet wel nog verbeterpunten. Hij zou graag zien dat de beslissingen met videobeelden sneller genomen kunnen worden.

"We moeten even afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Het is voor iedereen onwennig wanneer het spel voor een of twee minuten wordt stilgelegd. Maar tot op heden heeft het systeem zich bewezen."

De videotechniek wordt alleen toegepast bij beslissende spelsituaties. Het gaat dan om doelpunten, strafschoppen en bij het toekennen van rode kaarten.

De videoarbiter werd eerder getest op het WK onder twintig jaar in Zuid Korea en in de finale van het WK voor clubteams in december. In Nederland werd het systeem in de KNVB-beker en bij de finales van de play-offs gebruikt.