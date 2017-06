PSV mondeling akkoord met Mexicaans international Lozano

De Eindhovenaren zaten al enige tijd achter de 21-jarige Lozano aan. In eerste instantie leek PSV een deal met Manchester City te maken, waarbij de Engelsen de Mexicaan zouden kopen en vervolgens in Eindhoven zouden stallen.

Het heeft er nu alle schijn van dat PSV de aanvaller voor een flink bedrag, vermoedelijk meer dan 10 miljoen euro, volledig zelf koopt. De club heeft daarover een akkoord bereikt met Pachuca, al wordt niets gemeld over de hoogte van het bedrag.

PSV meldde maandagavond op Twitter dat de club er ook met Lozano uit is. De Mexicaan heeft zijn woord gegeven voor een contract tot medio 2023.

Lozano is momenteel met Mexico actief op de Confederations Cup in Rusland. Zodra de vijftienvoudig international terugkeert van dat toernooi, zet hij volgens PSV zijn handtekening.

Creativiteit

Technisch manager Marcel Brands van PSV is opgelucht. "Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is. We zijn meer dan zes maanden met deze transfer bezig geweest en enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen", meldt hij op de website van PSV.

Lozano, bij Pachuca In 133 officiële duels goed voor 41 doelpunten, had van bondscoach Juan Carlos Osorio toestemming gekregen om het team tijdelijk te verlaten om met PSV te onderhandelen over een transfer.

De aanvaller is de eerste versterking voor PSV, dat een teleurstellend seizoen in de Eredivisie achter de rug heeft. De ploeg raakte de landstitel kwijt aan Feyenoord en eindigde pas als derde.

Moreno

Tegenover de komst van Lozano staat het vertrek van diens landgenoot Hector Moreno. De verdediger verkast naar AS Roma. Mogelijk verlaat ook de andere Mexicaan Andres Guardado de club. De middenvelder staat bij verschillende clubs op de radar.

De vleugelspits had van tevoren informatie ingewonnen bij zijn twee landgenoten. "Die vinden het een hele mooie club met een mooie toekomst. Ze zeiden dat alles goed was: de club, het stadion. Alles."

Lozano is na Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodriguez, Guardado en Moreno de vijfde Mexicaan die voor PSV uitkomt.