Duitsland begint Confederations Cup met zege op Australië

Lars Stindl opende al in de vijfde minuut de score. Australië kwam vijf minuten voor rust uit het niets op gelijke hoogte via Tom Rogic, waarna Julian Draxler (strafschop) rap voor 1-2 zorgde. Via Leon Goretkza en Tomi Juric werd het 2-3.

Bij de ploeg van bondscoach Joachim Löw moest Ajacied Amin Younes zich tevredenstellen met een plek op de bank. De aanvaller bleef daar het hele duel zitten. Dat gold bij Australië ook voor Ajdin Hrustic van FC Groningen.

'Die Mannschaft', niet bepaald met de sterkste selectie naar Rusland gekomen, was van meet af aan de sterkste ploeg. De eerste de beste kans zat er ook meteen in. Julian Brandt legde de bal vanaf de rechterkant voor en Stindl schoot raak.

Australië had met name het eerste halfuur niets in te brengen, maar wist vlak voor rust via het eerste schot tussen de palen wel te scoren. Rogic passeerde doelman Bernd Leno, nadat hij de bal eerst tegen de rug van verdediger Shkodran Mustafi had geschoten.

Goretzka

Lang konden de 'Socceroos' niet van die gelijke stand genieten. Draxler schoot uit een strafschop nog voor rust de 1-2 binnen, nadat Goretzka door Massimo Luongo op lompe wijze onderuit was gehaald.

Goretzka was vlak na rust zelf eindstation van een geslaagde aanval. De middenvelder van Schalke 04 kreeg de bal mee van rechtsback Joshua Kimmich en passeerde doelman Mathew Ryan van dichtbij.

Opnieuw kwam Australië terug. Nu was het ex-Roda JC-spits Juric die scoorde. Dat doelpunt mocht Leno zich aanrekenen, aangezien de keeper een vrije trap knullig losliet. Verder dan 2-3 kwam Australië echter niet. Het land mocht vooral blij zijn dat invaller Timo Werner een kwartier voor tijd de paal raakte, waardoor de score beperkt bleef.

Duitsland meldt zich door de zege naast Chili aan kop. Dat land won zondag met 2-0 van Kameroen en staat op basis van doelsaldo bovenaan in groep B.