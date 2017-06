Real Madrid-middenvelder Modric in Kroatië verdacht van meineed

Mocht de 31-jarige Modric schuldig worden bevonden, dan kan hij minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

De vijfvoudig Kroatisch voetballer van het jaar gaf vorige week een getuigenis in de corruptiezaak tegen Zdravko Mamic, een voormalig bestuurder van Dinamo Zagreb. Modric speelde tot 2008 bij de Kroatische topclub, waarna hij voor 16,5 miljoen pond (zo'n 19 miljoen euro) overstapte naar Tottenham Hotspur.

Bij die transfer heeft Mamic, die ook nog wordt beschuldigd van belastingfraude, geld voor zichzelf achtergehouden. De oud-bestuurder ontkent dat niet, maar beweert dat hij niets strafbaars gedaan heeft.

Op 13 juni legde Modric voor de rechtbank een verklaring af over zijn aandeel in de transfer, maar hij zou daarna belangrijke details hebben gewijzigd. Volgens het Openbaar Ministerie in Osijek is daarmee zijn verklaring onder ede vals geweest.

Ronaldo

Modric, die Tottenham in 2012 verruilde voor Real, is de tweede speler in korte tijd van de Madrileense topclub die in aanraking komt met justitie. Vorige week diende de Spaanse justitie een aanklacht in tegen Cristiano Ronaldo, die verdacht wordt van belastingfraude voor een totaal van bijna vijftien miljoen euro.

Ook Ronaldo moet vrezen voor een gevagenisstraf. Volgens internationale media heeft de Portugees vanwege de beschuldiging zijn zinnen gezet op een vertrek uit Spanje.