FC Utrecht naar Malta of San Marino in tweede voorronde Europa League

De ploeg van trainer Erik ten Hag begint met een uitwedstrijd op 13 juli. Een week later is de return in het Mandemakers stadion in Waalwijk. Utrecht speelt in het stadion van RKC Waalwijk omdat in De Galgenwaard wedstrijden voor het EK vrouwen gepland staan. FC Valletta en SS Folgore treffen elkaar op 29 juni en 6 juli.

Op basis van het verleden lijkt FC Valletta de meeste kans te maken om de tegenstander van FC Utrecht te worden. Folgore speelde acht keer eerder een wedstrijd in een Europese voorronde en die werden allemaal verloren.

FC Valletta heeft veel meer Europese ervaring. Vorig jaar overleefde de club uit Malta de eerste voorronde in de Europa League door B36 Tórshavn uit Faeröer uit te schakelen, maar daarna was Rode Ster Belgrado uit Servië te sterk.

PSV

Het tweeluik in de tweede voorronde wordt het eerste Europese avontuur van FC Utrecht sinds het Europa League-debacle van 2013. Destijds werden de 'Domstedelingen' in de tweede voorronde uitgeschakeld door FC Differdange 03 uit Luxemburg. Na een 2-1 nederlaag tegen de Luxemburgse semiprofs kwam Utrecht in De Galgenwaard niet verder dan 3-3.

Dit jaar plaatste FC Utrecht zich via de play-offs voor de Europa League. Nadat sc Heerenveen was uitgeschakeld dwong de ploeg van Ten Hag in een spectaculair tweeluik met AZ (3-0 winst en 3-0 verlies) vanaf de strafschopstip een Europees ticket af.

FC Utrecht is niet de enige Nederlandse club in de voorrondes van de Europa League. PSV stroomt in de derde voorronde in en de Eindhovense club moet twee rondes overleven voor een plek in het hoofdtoernooi. Vitesse hoeft als KNVB-bekerwinnaar geen voorrondes te spelen en begint in september in de groepsfase.

Mogelijk speelt Ajax voor de winterstop ook nog in de Europa League. Als de Amsterdammers deze zomer worden uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League dan gaan ze verder in het tweede Europese toernooi.