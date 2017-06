Raiola zegt dat Donnarumma werd bedreigd door AC Milan

"De situatie was te vijandig en gewelddadig geworden", vertelt Raiola op een speciaal door hem belegde persconferentie in zijn huis in Monaco. "We zagen daardoor geen andere uitweg dan af te zien van contractverlenging."

Volgens Raiola werd niet alleen de doelman zelf, maar ook zijn omgeving bedreigd. "De familie van Donnarumma werd ook bedreigd. Ze dreigden hem met een plek op de tribune, maar er waren ook doodsbedreigingen. Op zo’n manier kun je een speler niet behouden."

Sinds de 18-jarige doelman vorige week bekendmaakte dat hij zijn medio 2018 aflopende verbintenis niet gaat verlengen, krijgt hij de hoon van de Milan-supporters over zicht heen.

Zondag hing er bij de EK-wedstrijd van Jong Italië tegen Jong Denemarken een spandoek met ‘Dollarrumma’ achter zijn doel in het stadion in het Poolse Krakau. Het duel moest zelfs worden stilgelegd omdat er nepbriefjes geld in het doelgebied van de Italiaanse keeper van AC Milan werden gegooid.

Volgens Raiola is de viervoudig Italiaans international echter totaal niet uit op financieel gewin. "Het gaat niet om geld. Gianluigi kende ook geen enkele twijfel. Hij wilde bijtekenen. Maar daarna kwamen de bedreigingen. Hij vertelde me dat hij de onderhandelingen niet wilde voortzetten met mensen die hem en zijn familie beledigen."

Real Madrid

AC Milan-directeur Marco Fassone reageerde in Italiaanse media al op de beschuldigingen van de Italiaanse club. "Er zijn geen dreigementen geweest, aldus Fassone, die bovendien zei dat trainer Vincenzo Montella de doelman gewoon mag opstellen. "Was mij betreft mag Montella Donnarumma gewoon in de basis zetten. De trainer bepaalt."

Toch erkent Fassone ook dat Milan al bezig is met de opvolging van Donnarumma, die in de belangstelling zou staan van Real Madrid en Juventus.

"We kunnen niet rekenen op een keeper met een aflopend contract. Bovendien zit hij met zijn hoofd misschien al bij een andere club. We hebben een keeper nodig die fysiek en mentaal top is."

Overigens ontkent Raiola dat hij namens Donnarumma gesproken heeft met andere clubs. "We hebben geen contact met andere clubs, laat staan een akkoord."