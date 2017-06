Trainer Crotone houdt woord na handhaving en fietst heel Italië door

Nicola ging die weddenschap aan in april, toen Crotone na drie zeges in 29 duels kansloos leek om zich te handhaven in de Serie A. In de laatste negen wedstrijden wist de ploeg echter zes keer te winnen, waardoor degradatie werd voorkomen.

Nicola hield woord en begon aan zijn fietststocht vanuit Crotone, in het uiterste zuiden van Italië. In negen dagen tijd reed hij naar Vigone, in het noordwesten van het land.

"Het was een mooie tocht, een beetje een sprookje zelfs", zei de trainer. "Morgen zal ik wellicht moe zijn, maar het belangrijkste is dat ik mijn doel heb verwezenlijkt."

Overleden zoon

Met zijn fietstocht wilde Nicola aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in Italië. Drie jaar geleden kwam zijn 14-jarige zoon Alessandro om het leven toen hij in Vigone op de fiets werd aangereden door een bus.

"Ik hoop dat ik met mijn tocht veel mensen bewust heb kunnen maken van de situatie op de wegen in Italië."